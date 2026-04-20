ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのパフォーマー木村慧人が、22日発売の『美的』6月号（小学館）に登場。同誌の公式 WEB サイト「美的.com」でビューティー連載「Make it Keito」を始動させる。【写真】シックで素敵！さすがの体幹を披露する木村慧人今回スタートする新連載は、木村自らがタイトルを考案。木村といえば、同誌の2026年4月号で、同じくFANTASTICSのボーカル中島颯太とともに"けとそた"コンビとして登場し、