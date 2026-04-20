声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身の誕生日である7月11日にサード写真集を発売する。【写真】圧巻のグラマラス…服着ててもわかる衝撃のボディラインをみせた井口裕香井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。1