小田和正の公式Webサイトが、きょう20日よりプレオープンとなった。【写真】ファン垂涎…！Blu-ray『クリスマスの約束』初期3作品ジャケット同サイトは、アーティスト・小田和正の今後の活動や、これまでに制作してきたすべての作品の軌跡を記録し、未来へと継承していくための公式Webサイト。音楽、映像、書籍といった全作品を網羅するとともに、その背景にある想いや、人生の軌跡までも含めて収録。生い立ちから現在、そして