南海「１００万ドルの内野陣」、首位打者にＭＶＰもプロ野球で近鉄（現オリックス）監督などを務めた岡本伊三美（おかもと・いさみ）さんが１５日、肺炎のため亡くなったことがわかった。９５歳だった。葬儀は家族葬で済ませた。１９５０年に南海（現ソフトバンク）へテスト入団。名二塁手として当時「１００万ドルの内野陣」と言われた内野の一角を占め、５３年には首位打者を獲得し、最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。主将と