【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】イラン国営通信は１９日、米国がイランとの再協議をパキスタンのイスラマバードで開催するとしている情報を「真実ではない」と否定した。トランプ米大統領はイランとの合意は間近との認識を示しつつ、合意しなければ再攻撃するとの脅しを強めている。国営通信は、米国による過剰な要求や海上封鎖などが協議を妨げてきたと非難。このような状況下では「実りのある協議は見通せない」