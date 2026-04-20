【「大神」20周年記念特設サイト】 4月20日 オープン カプコンは4月20日、アクションアドベンチャーゲーム「大神」の20周年を記念した特設サイトを公開した。 サイトを飾る20周年記念アートは、「大神」でキャラクターデザイナーの1人として参加されたデザイナー・島崎麻里氏の描き下ろし。赤いリボンは「大神」のキャラクターたちとプレ