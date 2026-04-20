ヤクルトのドラフト4位ルーキー・増居翔太投手が、19日の巨人戦でプロ初先発。5回1失点の好投で、プロ初勝利をつかみました。試合後のインタビューでは、登場曲として使用しているB'zへの愛を明かし、選曲理由についても語りました。登板時に使用しているのは『さまよえる蒼い弾丸』という楽曲。選曲理由については「好きになりたての小学校の頃から、いつ聴いても気持ちがアガるというか。要所、要所でずっとこれまでも聴いてきた