【「カミとミコ」】 4月23日 発売予定 価格： 3,500円（いますぐプレイ版） 6,930円（パッケージ版 特装版） 「カミとミコ」 SCRAPと集英社ゲームズの共同製作による世界創造謎解きアドベンチャーゲーム「カミとミコ」が、4月23日に発売される予定だ。販売形式と価格はデジタル版にあたる「いますぐプレイ版）」が3,500円で、「パッケ