ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は１９日（日本時間２０日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に先発し、４回２／３を投げ、１被弾を含む７安打３失点、２三振３四死球で勝敗は付かなかった。防御率６・１１。打者２２人に７８球で、最速９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマーク。チームは６―９で２試合連続逆転負け。初回を８球で３者凡退で終えると２回は１１球、３回も７球と序盤の３イニングを２６球で終えた。佐