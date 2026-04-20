元放送作家の鈴木おさむ氏が２０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。胃カメラを終えた安堵感をつづった。この日、３年ぶりの人間ドックで胃カメラを行った鈴木氏は「いま、胃カメラの検査終了。やはり、これは、修業である」と投稿。続けて「本当に苦手だが。終えた今、すがすがしい。何かの喩えで『胃カメラ終えたあとの清々しさ』を使いたい。苦手な上司との面談のあと、とか」と胃カメラを終えた安堵感を独得の表現でつづり