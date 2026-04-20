【「オクトのバルーンチャレンジ」、「スネイルのぶっとばした～い！」、「トードのソウルホッパー」、「ピラルクのマネーラッシュ」】 4月27日 正式リリース 価格：各599円 MUTANは、「グーニャモンスター」の派生タイトルであるカジュアルゲーム4本をNintendo Switch/Steamにて4月27日に正式リリースする。 今