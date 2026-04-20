１９日のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１５回に、主人公・木下小一郎（後の豊臣秀長＝仲野太賀）の兄嫁にあたる寧々（浜辺美波）の姿がなかった。寧々は第１４回も出番がなく、ＳＮＳには「不自然」といった受け止めも見られる。金ヶ崎の撤退戦で命がけのしんがり役を果たした藤吉郎（池松壮亮）と小一郎の兄弟。病に伏した藤吉郎が悪夢にうなされ目覚めると、目に入ったのは妹のあさひ（倉沢杏菜）だった。小一郎の指示で