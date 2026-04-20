愛知県岡崎市の岡崎城公園で、県の天然記念物に指定されている名物「五万石ふじ」が見ごろを迎えています。岡崎城公園では、1300平方メートルの藤棚に樹齢120年を超えるものなど7株の藤が植えられ、江戸時代の岡崎藩の石高が5万石だったことから「五万石ふじ」の名で親しまれています。五万石ふじは、あと1週間ほど見ごろが続きます。