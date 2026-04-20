鏡の中の自分に白髪を見つけたとき、頭に浮かぶのは「白髪染め」の文字。白髪のカバー方法は、暗めのカラーで濃く塗りつぶすイメージが強かった白髪染めから日々更新されています。この時期のオススメは、軽やかに決まるハイトーン。白髪の明るさを活かせる色合いに、目を向けてみて。 定番はふんわり見えるベージュ系 まろやかな発色が特徴的なベージュ系は、黄みを帯びた白髪と相