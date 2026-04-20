世間が華やぐ大型連休。本来なら家族で楽しむはずの時間が、パートナーの仕事の都合などでワンオペ育児になってしまうと、どこか取り残されたような寂しさを感じてしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 ワンオペの連休にモヤモヤ サービス業の夫を持つ我が家にとって、大型連休にパパが不在なのは毎年のこと。 しかし、周囲からの「連休なのに大変ね」「家族でお出掛