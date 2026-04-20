猫が『要求鳴き』をしてくる主な原因5つ 猫の要求鳴きには、はっきりした理由があることが少なくありません。そのため、ただ「うるさいからやめさせたい」と考えるより、まずは何を伝えようとしているのかを見極めることが大切です。 ここでは、特によくある原因を5つ紹介します。 1.ごはん・おやつがほしい もっとも多いのは、食べ物を求めて鳴くケースです。毎日ほぼ同じ時間にごはんをもらっている