ポルトガルで守田英正がゴール海外サッカー、ポルトガル1部のスポルティングに所属する日本代表MF守田英正が現地19日、リーグ第30節のベンフィカ戦にスタメン出場。後半27分に一時同点となるゴールを決めた。試合は1-2で敗れたが、ネット上では日本ファンの喝采も浴びた。1点を追う後半27分だ。右サイドからのクロスに反応。ファーサイドに走り込み、打点の高いヘディングシュートを放った。敵のディフェンスをものともせず、