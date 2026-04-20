プロ野球中日が2026年4月19日、甲子園球場で阪神と対戦し、5−7の逆転負けを喫した。借金は早くも「11」に試合は初回、中日が2死から阿部寿樹内野手（36）のタイムリーなどで2点を先制した。その裏に、先発・郄橋宏斗投手（23）が3点を失うも、2回に2点、3回に1点を追加し、逆転に成功した。高橋は2点リードの5回に2失点し同点に追いつかれると、6回に先頭打者を四球で歩かせ、送りバントを決められたところで降板。2番手・