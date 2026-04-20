スタッド・ランス中村敬斗が「今シーズン10点目を決めた」フランス2部スタッド・ランスに所属する日本代表FW中村敬斗は、現地時間4月18日に行われたリーグ第31節のレッドスターFC戦に先発出場し、2年連続の今季10ゴール目を挙げて3-2の勝利に貢献した。日刊紙「L’Equipe」は「完璧に遂行された共同作業の末に、中村敬斗が今シーズン10点目を決めた」と、ストライカーとしての役割を果たした日本人アタッカーの活躍を伝えている