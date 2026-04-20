パルマは残留をほぼ確実にする勝ち点39に到達イタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶は現地時間4月18日に行われたセリエA第33節のウディネーゼ戦に先発出場。再三の好セーブでゴールを死守し、1-0の完封勝利に大きく貢献した。イタリア地元紙「Parma Today」は「ザイオンが爪で守った」と伝え、残留を決定づける白星を支えた23歳の若き守護神を高く評価している。試合はパルマが1点リードして迎えた後半、ウディネーゼ