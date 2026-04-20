1945年9月、アメリカ・コロラド州の農家だったロイド・オルセンさんと妻のクララさんは、首を切って屠殺(とさつ)したはずのニワトリが死亡せず、頭を失ったまま生きている様子に遭遇しました。頭がないまま18カ月間生き続けた「首なし鶏マイク」として知られるこのニワトリのように、ニワトリは首を切られても生き続けられるのかどうかについて、科学系メディアのLive Scienceが専門家に話を聞いています。Can chickens really run