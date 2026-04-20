4月19日、香川県の宿泊施設で宿泊客の女性の着替えを盗撮したとして高知市上下水道局の職員が逮捕されました。性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、高知市上下水道局・水道整備課の技師矢野開洋容疑者（25歳）です。香川県警によりますと矢野容疑者は19日午前1時すぎ、香川県さぬき市の一棟貸しの宿泊施設で、脱衣所の壁にスマートフォンを設置し宿泊客の20代女性の着替えを動画で盗撮した疑いが持たれています