鶴岡市で19日夜、のり面の下草約220平方メートルが焼ける野火火災がありました。県内では20日、広い範囲で林野火災注意報が発表されていて県は火の取り扱いに注意を呼び掛けています。19日午後7時過ぎ、鶴岡市本郷の農業用道路ののり面から火が上がっているのを近くに住む50代の男性が発見。知人を通じて119番通報しました。火は、消防の放水によって通報から約30分後に消し止められました。警察によりますとこの火事で下草