馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はワールドエースが勝った２０１４年の読売マイラーズＣを取り上げる。弟にワールドプレミアなどがいる良血馬が驚きのレコードＶ。今年引退したドイツのシュタルケ騎手のＪＲＡ重賞初制覇でもあった。初めて体験するマイルの流れに戸惑うことはない。ワールドエースはインの４番手で脚をためて直線に入った。手綱越しに伝わってくる抜群の感触。シュタルケは