２５年３月末でフジテレビを退社した永島優美アナウンサーが、まな娘とのほのぼのショットを公開した。永島アナは２０日までに自身のインスタグラムを更新。「いい気候になってきたのでピクニック最近はどこへ行くにも、このビッグサイズのレジャーシートが欠かせません笑。娘とのペアルックはスタイリストさんからの素敵なプレゼント」とつづり、愛犬とおそろいのボーダー柄の長袖Ｔシャツを着た長女とピクニックに出かけた