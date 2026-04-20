様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「スヌーピー」の「Yummy Cookie Days!」シリーズが登場！食洗機対応の弁当箱など、機能性とデザイン性を両立したラインナップで、「スヌーピー」たちが毎日のランチやキッチン周りに彩りを添えます☆ スケーター「スヌーピー」Yummy Cookie Days! シリーズ 販売店舗：スケーター公式オンラインシ