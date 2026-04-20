長野・岡谷市の諏訪湖で、無許可で設置された釣り用の台座がカメラに捉えられた。県は不法占用にあたるとして撤去と原状回復を求めている。湖畔を管理する職員によれば、警告書を掲示して対応を促したものの、数日で警告書を剥がされてしまったという。湖畔に勝手に…釣り用の台座設置長野・岡谷市にある諏訪湖で撮影されたのは、歩道の脇に置かれた不審な木の板だ。やぶの中で道のようになっている先に進むと、見えてきたのは湖畔