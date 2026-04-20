トランプ大統領はアメリカ軍が行っているイランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、イランの大型貨物船を拿捕したと明らかにしました。無線「機関室から出なさい。我々はあなた達を無力化する攻撃の準備ができている」アメリカ中央軍は19日、イランの貨物船に対し、海上封鎖措置をとったと発表しました。貨物船が6時間にわたる警告を無視したため機関室を複数回攻撃し、拿捕したということです。船舶の追跡情報をみると、ア