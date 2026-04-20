悪質なスカウトを繰り返した疑いで29歳の男が逮捕されました。日高誠二容疑者は4月、東京・町田市の路上で、女性に「スカウトです」などと声をかけ、執拗につきまとい勧誘した疑いが持たれています。日高容疑者は調べに対し、「声をかけた目的はナンパです」と容疑を否認しているということです。歌舞伎町など都内の繁華街では先週、悪質なスカウト行為で2人、客引きで7人が検挙されました。スカウトや客引きには「トクリュウ」が