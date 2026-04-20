京都府南丹市の山林に男子児童の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、児童が行方不明になった当日、学校から知らされる前に、父親が関係先に子どもがいなくなったと連絡していたことがわかりました。京都府南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）は、市内の山林に息子で小学生の結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。安達容疑者は当初、先月23日の午前8時ごろに結希さんを学校のそばまで車で送り届