問1 高市内閣を支持するか。（カッコ内は3月の調査）支持する 70.2%（67.1%）支持しない 25.1%（28.5%）わからない・言えない 4.7%（4.4%）問2-1 高市内閣の経済政策や物価高対策への取り組みの評価は。評価する