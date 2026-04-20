アメリカ南部ルイジアナ州で19日、男が自分の子どもらを銃で撃ち、1歳から12歳までの8人が死亡しました。NBCなどによりますと、ルイジアナ州シュリーブポートの複数の住宅で19日早朝、男が合わせて10人を銃撃する事件が発生し、1歳から12歳までの子ども8人が死亡しました。このうち7人は、男の子どもだったということです。また、男の妻など女性2人も銃撃で重傷を負いました。男は銃撃後、車を奪って現場から逃走しましたが、追跡