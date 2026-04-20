俳優の大浦龍宇一さんが2026年4月19日、自身の公式ブログを更新。22歳年下の妻でシンガーソングライターのゆりえさんとの離婚を報告しました。 【写真を見る】【 大浦龍宇一 】1月に離婚したことを公表「それぞれの道を歩んでいくことにいたしました」22歳年下の妻のシンガーソングライター・ゆりえさんと別々の道へ大浦さんは「ご報告」と題した投稿で「皆さまへ。大切なご報告があります」と書き出し、「今年1月に私