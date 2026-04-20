北朝鮮の金正恩総書記が19日、弾道ミサイルの発射実験を視察しました。ミサイルは殺傷能力を高めるクラスター弾を搭載していたとみられます。北朝鮮の労働新聞は、ミサイル総局が19日、短距離弾道ミサイル「火星11」改良型の発射実験を行い、金総書記がジュエ氏とされる娘と共に視察したと伝えました。発射されたミサイルは5発で、一度に広範囲を攻撃し殺傷能力を高める「クラスター弾」が搭載されていたとみられます。記事により