イタズラをして飼い主さんに叱られてしまったわんちゃん。心の底から反省している様子が、4万再生を超えて注目を集めることとなりました。 猛反省中のわんちゃんのトボトボとした歩き方を見た人からは、「歩き方忘れすぎｗ」「とても反省してるのが伝わってきます（笑）」と、励ましと温かい笑いが寄せられることとなりました。 【動画：犬がイタズラをしたので叱った結果→ものすごく反省して…まさかの『歩き方も忘れてし