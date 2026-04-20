60日間、行方不明のわんこ。諦めずにおばあちゃんが必死で山に向かって声をかけ続けた結果、まさかの奇跡的な展開が！その瞬間が収められた投稿は、記事執筆時点で92万回以上再生され、「本当に良かった」「奇跡ですね」「よく頑張ったね！」といった祝福の声が殺到しました。 【動画：60日間、行方不明の犬→おばあちゃんが山に声をかけ続けた結果…まさかの『奇跡的な瞬間』】 60日間、行方不明のわんこ TikTokアカウン