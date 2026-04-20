reGretGirlが、9月よりワンマンツアー『reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 “Fall in LOVE”』を開催する。 （関連：reGretGirl、優しくも熱い万人の心に寄り添う音楽現時点での集大成を見せた最新ツアー最終公演レポ） 本ツアーは、9月19日の愛媛 松山サロンキティ公演を皮切りに、2027年2月27日の地元 大阪 GORILLA HALL OSAKA公演まで半年間をかけて全国15カ所を巡る。 チケットは、ファンクラブ