プレミアリーグ第33節、マンチェスター・シティとアーセナルの一戦は2-1とシティが制した。今季の優勝争いの天王山となる試合だったが、これでシティは1試合消化が少ない状態で勝ち点差「3」まで詰めることに成功。アーセナルはカップ戦も含め、これで国内4連敗となった。アーセナルは前節のボーンマス戦と比べるとかなり改善されたパフォーマンスを見せており、ポストに当たったエベレチ・エゼのシュートなどきわどいシーンもいく