ヴァージン・アトランティック航空は、ロンドン/ヒースロー〜ソウル/仁川線を3月29日に開設した。1日1往復を運航する。機材はアッパークラス31席、プレミアムエコノミークラス35席、エコノミークラス192席の計258席を配置したボーイング787-9型機を使用する。同路線を運航する、唯一のイギリスの航空会社となる。大韓航空との共同運航（コードシェア）便を通じて、日本やオーストラリア、ベトナム、香港などへの乗り継ぎもできる。