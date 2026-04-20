ティーウェイ航空は、「4月のt割」セールを4月15日から30日まで開催している。日韓路線が対象となる。片道運賃の一例は以下の通り。燃油サーチャージや諸税は含まれている。割引コードは「APR26」。搭乗期間は4月15日から10月24日まで。さらに、往復利用で最大3,000円を割り引くクーポンも併用できる。搭乗期間は4月15日から10月24日まで。一部日程は対象外となる。・ソウル/仁川発着佐賀（11,140円）、東京/成田（11,540円）、福