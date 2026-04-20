豪州の次期汎用フリゲート艦の新たな外観イメージが公開三菱重工は2026年4月18日、オーストラリア政府と次期汎用フリゲート艦の建造契約を締結したと発表し、外観イメージを公開しました。【画像】おお！これが「豪州仕様」になった次期護衛艦の外観イメージですオーストラリアは次期汎用フリゲートとして、もがみ型の能力向上型である令和6年度型護衛艦（4800トン型）を選定。計11隻を調達する計画で、最初は3隻を日本から輸