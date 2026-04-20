ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」において、恒例のキャンペーン「LINEMO週穫祭」の4月第3弾を開始した。今回は、料金プラン「LINEMOベストプランV」の月額基本料が1カ月間無料になる。期間は4月26日まで。 期間中に新しい電話番号での契約、他社からのMNP、または対象プランへの変更で「LINEMOベストプランV」に申し込むと、月額基本料2970円が1カ月間割引され、0円で利用できる。割引の適用期間