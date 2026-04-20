任期満了に伴う姶良市長選挙は19日に投開票が行われ、新人で元県議会議員の米丸麻希子さん(50)が初当選を果たしました。現職と新人の一騎打ちとなった姶良市長選挙は、新人で元県議会議員の米丸麻希子さん(50)が1万7133票、現職の湯元敏浩さん(61)が1万4810票で、米丸さんが初当選を果たしました。米丸さんは、姶良市出身で会社役員などを経て、2019年の県議選で初当選。2期目の途中で議員を辞職し、一昨年の県知事選挙に