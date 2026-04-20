第３３回青葉賞・Ｇ２（２着馬までに日本ダービー優先出走権）は４月２５日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。ブラックオリンピア（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）はデビューからの２戦２、３着と勝ちきれなかったが、２走前の未勝利で待望の初勝利。前走のアザレア賞はホープフルステークスで４着のアーレムアレスに２馬身差をつけて快勝した。一戦ごとに馬体、レースぶりともに着実に良化して