◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１着馬に安田記念の優先出走権安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）への前哨戦としての位置づけを持つ本レース。登録１９頭のうち、Ｇ１馬２頭を含む、重賞馬９頭がそろい、今年もハイレベルな一戦。臨戦過程が目を引く、エルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）に注目したい。好走時