昨年3月で終了したフジテレビ系『オールナイトフジコ』のフジコーズメンバーの上杉真央が、18日放送のテレ東系の『ゴッドタン』（毎週土曜深2：10）に出演。かつて未成年飲酒で活動休止を経験したことを紹介される場面があった。【写真】「すみませんでした」放送後、佐久間宣行氏と2ショットを公開した上杉真央上杉は、2023年夏ごろに当然未成年でありながら飲酒したことが、25年4月に報じられたことを受け、半年間活動を休