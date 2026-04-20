西武・平沢大河内野手が１９日・日本ハム戦（エスコンフィールド）で９９０日ぶりの一発を含む４安打３打点を記録し、１５−３の大勝に貢献した。三回無死一塁で右前打を放つと、四回１死一、二塁は右前適時打で移籍後初打点。九回２死一塁では右翼へ完璧なアーチを描いた。１号２ランは、ロッテ時代の２０２３年８月３日・日本ハム戦以来、９９０日ぶりの本塁打だった。平沢は仙台育英では２０１５年夏の甲子園で準優勝。「