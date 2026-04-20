気象予報士でタレントの穂川果音（40）が20日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリ＆デニムの“高身長コーデ”を披露した。「表参道で開催されている@paris64worldのポップアップへ ひとつひとつ、大切に編まれたカゴバッグを実際に手に取ってみると、職人さんの丁寧な手仕事が伝わってきて、長く大切に使いたいなと改めて感じちゃう」などとつづり、白のノースリーブにデニム姿でカゴバッグを手にしている写真な