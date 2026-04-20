今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第16回（2026年4月20日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）りんと捨松の再会ようやく本題に近づいてきた。第4週「私たちのソサイエティ」（演出：佐々木善春）は、りん（見上愛）