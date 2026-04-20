タレントの松本明子（60）が月曜アシスタントを務める、20日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』に「左足関節脱臼骨折」から復帰し、ひさしぶりに生出演。骨折の状況を克明に語った。【写真】車椅子に乗って…元気な笑顔を見せた松本明子番組冒頭、MCの高田文夫と、松村邦洋がトークを広げる中、松本がカットイン。「すみませ〜ん！来ちゃいました！戻ってまいりました！」「指先と声はばっちりでございます」